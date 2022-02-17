Кличко показал, как идет строительство Подольско-Воскресенского моста

Виталий Кличко показал, как идет строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, сообщает 24 Канал.

Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются. В частности, там собирают большие металлоконструкции, которые будут частью моста над улицей Центральная Садовая в направлении улицы Оноре де Бальзака. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook и обнародовал видео с объекта.

"Столица, даже в такое сложное для страны время, должна и дальше развиваться, продолжать воплощать запланированные проекты, строить и обновлять инфраструктуру. В частности, продолжаются сегодня работы, которые можно осуществлять и в зимний период, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Например, там собирают большие металлоконструкции, которые будут частью моста над улицей Центральная Садовая в направлении улицы Оноре де Бальзака. Также в районе Русановских садов продолжают укреплять туннели будущей ветки метро на Троещину" , – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что идет и процесс нанесения гидроизоляции на арочную конструкцию моста через Днепр. Также вывозят последние временные опоры арочного моста. Работают специалисты и на уже построенных автомобильных съездах на Подоле.