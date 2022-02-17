Цукерберг запретил одно слово для всех работников Meta

Глава американской компании Meta Марк Цукерберг заявил о появлении новых ценностей внутри корпорации. В публикации в Facebook он, в том числе, указал на неофициальный запрет слова «сотрудники» и предложил вместо него использовать «метатоварищи» (metamates), сообщает Газета.ru.

Руководитель сообщил, что обновил и слоган компании. Цукерберг сформулировал его как «Meta, метатоварищи, я» (Meta, Metamates, Me). Таким образом глава Meta призвал сотрудников нести ответственность за общий успех перед коллегами, заботиться друг о друге и об успехе корпорации. Он заверил, что с обновлением ценностей на первое место вышла сама Meta и все ее работники.

Как сообщает Business Insider, новый слоган частично позаимствован у военных моряков с их «Корабль, сослуживцы, я» (ship, shipmates, self). Он указывает на то, что на первом месте для любого моряка должны быть корабль и команда, а только потом он сам.

Ранее сообщалось, что Цукерберг выбыл из топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Он стал занимать 12-ую строчку рейтинга после рекордного обвала акций Meta более чем на 25%.