Литва переводит часть сотрудников посольства из Киева во Львов

Часть сотрудников посольства Литвы в Украине переводится на работу во Львов. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите, сообщает ТАСС.

"По примеру ряда стран часть персонала нами переводится во Львов , - сказала она. - Однако пока ситуация будет позволять, дипломаты продолжат работать в Киеве".

По ее словам, основные функции литовской дипмиссии осуществляются именно в столице Украины.

"Если ситуация изменится в худшую сторону, оставшийся персонал также будет переведен во Львов" , - заявила советник.

Еще во вторник посол Литвы в Киеве Вальдемарас Серапинас утверждал, что Вильнюс не планирует перенос своего посольства.

13 февраля МИД Литвы рекомендовал членам семей литовских дипломатов в Украине и сотрудникам диппредставительства, работа которых не является критически важной для его функционирования, покинуть территорию страны.

Как отметил Серапинас, последние члены семей сотрудников в понедельник утром вылетели домой. В Литву также направлена часть персонала - около трети от общего числа.