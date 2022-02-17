Условия для получения статуса резидента "Дія.City"
С 8 февраля в Украине заработало налоговое и правовое пространство для IT-компаний «Дія.City». Присоединиться к пространству могут все желающие. Чтобы стать резидентом, важно пройти регистрацию и предоставить необходимые документы, сообщает PaySpace Magazine.
Кто может стать резидентом «Дія.City» и как проходит процесс подачи онлайн-заявки?
Чтобы стать резидентом “Дія.City”, компания должна быть зарегистрирована по украинскому законодательству, иметь пакет необходимых документов и заниматься квалифицированным видом деятельности:
- Разработка и тестирование программного обеспечения, включая издание компьютерных игр
- Издание и распространение ПО, в частности SaaS
- Киберспорт
- Обучение компьютерной грамотности, программированию, тестированию и технической поддержке ПО
- Кибербезопасность
- R&D в сфере IT и телеком
- Digital marketing и Ads с использованием ПО, разработанного резидентами
- Поставка услуг, связанных с обращением виртуальных активов
- Робототехника
Стать резидентом может уже действующая компания или стартап.
Условия для уже действующих компаний:
- иметь среднее вознаграждение, эквивалентное 1 200 евро
- 90% доходов от осуществления квалифицированных видов деятельности
- количество работников за отчетный период должно быть не менее девяти человек
Условия для стартапов:
- сумма годового дохода не превышает 7,5 млн грн
- 90% доходов от осуществления квалифицированных видов деятельности
- быть зарегистрированным не ранее чем за 24 месяца до дня подачи заявления на резидентство
Для получения статуса резидента «Дія.City», нужно пройти регистрацию:
- Указать данные заявителя: код ЕГРПОУ, название и организационно-правовую форму юридического лица
- Заполнить данные о видах деятельности, которые компания будет осуществлять как резидент
- Предоставить данные о персонале
- Подать доверенность при необходимости
- Подписать заявление электронной подписью
Чтобы стать резидентом, важно не только выполнить главные условия, но и корректно подать заявление в онлайн-режиме.
Процесс подачи заявления состоит из трех шагов:
- Зайти на сайт city.diia.gov.ua и зарегистрироваться или авторизоваться (если уже зарегистрированы).
- Заполните заявление. Добавленные документы заполните на украинском языке, подпишите их квалифицированной электронной подписью.
- Заявление будет отправлено в Минцифру. Ожидайте сообщения о принятии заявления на свою электронную почту.
Вы получите ответ в течении 10 рабочих дней. Если этого не произойдет, компании будет автоматически предоставлен статус резидента “Дія.City” по правилу “молчаливого согласия”.
Подача заявления занимает 10 минут, а сама услуга бесплатная.
Заявление могут подать не только руководители компании, но и уполномоченные лица от имени компании, указанные в Едином государственном реестре, а также представители компании по доверенности.
При подаче заявления финансовую отчетность, лицензии и специальные разрешения указывать не нужно.
Итог
Процесс подачи заявления и обретения статуса резидента “Дія.City” занимает минимум времени. Резиденты смогут получить низкие налоговые ставки, а также выгодные предложения по стимулированию инвестиций. Государство гарантирует резидентам стабильные условия на протяжении 25 лет, а также соблюдение их прав и законных интересов и привлекаемых резидентами специалистов.