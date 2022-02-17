Условия для получения статуса резидента "Дія.City"

С 8 февраля в Украине заработало налоговое и правовое пространство для IT-компаний «Дія.City».﻿﻿ Присоединиться к пространству могут все желающие. Чтобы стать резидентом, важно пройти регистрацию и предоставить необходимые документы, сообщает PaySpace Magazine.

Кто может стать резидентом «Дія.City» и как проходит процесс подачи онлайн-заявки?

Чтобы стать резидентом “Дія.City”, компания должна быть зарегистрирована по украинскому законодательству, иметь пакет необходимых документов и заниматься квалифицированным видом деятельности:

Разработка и тестирование программного обеспечения, включая издание компьютерных игр

Издание и распространение ПО, в частности SaaS

Киберспорт

Обучение компьютерной грамотности, программированию, тестированию и технической поддержке ПО

Кибербезопасность

R&D в сфере IT и телеком

Digital marketing и Ads с использованием ПО, разработанного резидентами

Поставка услуг, связанных с обращением виртуальных активов

Робототехника

Стать резидентом может уже действующая компания или стартап.

Условия для уже действующих компаний:

иметь среднее вознаграждение, эквивалентное 1 200 евро

90% доходов от осуществления квалифицированных видов деятельности

количество работников за отчетный период должно быть не менее девяти человек

Условия для стартапов:

сумма годового дохода не превышает 7,5 млн грн

90% доходов от осуществления квалифицированных видов деятельности

быть зарегистрированным не ранее чем за 24 месяца до дня подачи заявления на резидентство

Для получения статуса резидента «Дія.City», нужно пройти регистрацию:

Указать данные заявителя: код ЕГРПОУ, название и организационно-правовую форму юридического лица Заполнить данные о видах деятельности, которые компания будет осуществлять как резидент Предоставить данные о персонале Подать доверенность при необходимости Подписать заявление электронной подписью

Чтобы стать резидентом, важно не только выполнить главные условия, но и корректно подать заявление в онлайн-режиме.

Процесс подачи заявления состоит из трех шагов:

Зайти на сайт city.diia.gov.ua и зарегистрироваться или авторизоваться (если уже зарегистрированы). Заполните заявление. Добавленные документы заполните на украинском языке, подпишите их квалифицированной электронной подписью. Заявление будет отправлено в Минцифру. Ожидайте сообщения о принятии заявления на свою электронную почту.

Вы получите ответ в течении 10 рабочих дней. Если этого не произойдет, компании будет автоматически предоставлен статус резидента “Дія.City” по правилу “молчаливого согласия”.

Подача заявления занимает 10 минут, а сама услуга бесплатная.

Заявление могут подать не только руководители компании, но и уполномоченные лица от имени компании, указанные в Едином государственном реестре, а также представители компании по доверенности.

При подаче заявления финансовую отчетность, лицензии и специальные разрешения указывать не нужно.

Итог

Процесс подачи заявления и обретения статуса резидента “Дія.City” занимает минимум времени. Резиденты смогут получить низкие налоговые ставки, а также выгодные предложения по стимулированию инвестиций. Государство гарантирует резидентам стабильные условия на протяжении 25 лет, а также соблюдение их прав и законных интересов и привлекаемых резидентами специалистов.