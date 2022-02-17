Надя Дорофеева выпустила новый клип

Украинская певица Надя Дорофеева представила видеоработу на свою новую песню raznotsvetnaya. Ролик опубликован на YouTube-канале звезды, сообщает Корреспондент.

Исполнительница предстала в неожиданное откровенных и смелых образах. Она позировала верхом на лошади.