Словакия передаст Украине гусеничные машины для разминирования

Словакия передаст Украине две гусеничные машины для разминирования Bozena-5. Соответствующее решение утвердило правительство Словакии, сообщает Defense Express.

Система разминирования Bozena-5 представляет собой гусеничную дистанционно управляемую машину, используемую для разминирования территорий путем подрыва мин. Оператор может управлять роботом, находясь на расстоянии до 2000 метров.

Система разминирования Bozena-5 осуществляет принудительную детонацию или ликвидацию противопехотных мин нажимного или натяжного действия, а также противотанковых мин с зарядом до 9 кг тринитротолуола. Процесс разминирования контролирует оператор из бронированной кабины с прямым полем обзора. К месту разминирования Bozena-5 доставляется на транспортном прицепе. А непосредственно по минному полю передвигается с помощью своего гусеничного движителя.

Машина защищена металлическим кожухом, а от повреждений во время детонации ее защищает бронированный щит, расположенный в передней части, непосредственно за цепным устройством. Подобных автоматизированных машин для разминирования с дистанционным управлением в ВСУ до этого не было.