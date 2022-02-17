Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС

Верховная Рада Украины на заседании проголосовала за ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом.﻿ Об этом, ссылаясь на заседание ВРУ, сообщает Экономическая правда.

Закон поддержали 311 народных депутатов.

Ратификация соглашения Верховной Радой позволяет завершить процесс выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Соглашение об "открытом небе" ставит целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и, как следствие, – должно снизить цены на билеты.

При представлении проекта закона заместительница министра инфраструктуры Анна Юрченко рассказала, что соглашение обеспечит создание общего авиапространства между Украиной и ЕС на основе идентичных правил авиабезопасности полетов.

Также речь идет о соответствии организации воздушного движения, социального обеспечения работников, работы систем компьютерного бронирования, защиты окружающей среды и обеспечения прав потребителей.

Она отметила, что реализация происходит в два этапа, что предполагает постепенное приведение положений законодательства Украины в соответствие с требованиями и стандартами ЕС.