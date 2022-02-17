Ломаченко получил чемпионский бой с Камбососом
Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа провести защиту титулов с Василием Ломаченко, сообщает УНИАН.
Об этом пишет журналист Майкл Бенсон у себя в Twitter.
"WBO официально обязала Джорджа Камбососа в следующем бою защищать титулы чемпиона мира в легком весе против Василия Ломаченко. Так говорит Эдди Хирн, который вместо этого все еще пытается устроить бой Камбососа с Девином Хэйни", - написал Бенсон.
Заметим, что 17 февраля Ломаченко празднует день рождения - ему исполнилось 34 года.
Ранее сообщалось, что украинец принял все условия Камбососа, а именно опцию реванша на случай поражения австралийца. Провести поединок ориентировочно планируют 5 июня в Мельбурне (Австралия).
Ситуация в легком весе: главное
- Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Ломаченко.
- Украинский боксер 12 декабря уверенно побил Ричарда Комми и теперь владеет интерконтинентальным поясом WBO.
- Сам Камбосос ранее заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса. Промоутер Камбососа сказал, что украинец входит в число возможных соперников австралийца.