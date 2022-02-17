Ломаченко получил чемпионский бой с Камбососом

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа провести защиту титулов с Василием Ломаченко, сообщает УНИАН.

Об этом пишет журналист Майкл Бенсон у себя в Twitter.

"WBO официально обязала Джорджа Камбососа в следующем бою защищать титулы чемпиона мира в легком весе против Василия Ломаченко. Так говорит Эдди Хирн, который вместо этого все еще пытается устроить бой Камбососа с Девином Хэйни" , - написал Бенсон.

Заметим, что 17 февраля Ломаченко празднует день рождения - ему исполнилось 34 года.

Ранее сообщалось, что украинец принял все условия Камбососа, а именно опцию реванша на случай поражения австралийца. Провести поединок ориентировочно планируют 5 июня в Мельбурне (Австралия).

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