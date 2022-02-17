Курс рубля резко упал

На фоне обострения ситуации на линии разграничения между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) курс рубля рухнул по отношению к основным валютам, сообщает Лента.Ру.

По состоянию на 10:45 доллар вырос до 76,38 рубля (плюс 1,49 процента с начала дня), евро — до 86,88 рубля (плюс 1,41 процента), свидетельствуют данные Мосбиржи.

Вместе с рублем падают и основные российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи с начала дня теряет 2,6 процента, а индекс РТС — 3,95 процента. В лидерах падения среди «голубых фишек» находятся «Яндекс» (минус 5,5 процента, до 3822 рубля), «Тинькофф» (минус 5,23 процента, до 5201,5 рубля) и «Сбер» (минус 4,42 процента, до 265,5 рубля).