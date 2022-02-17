Snoop Dogg перенесет хип-хоп лейбл в метавселенную

Известный репер Snoop Dogg заявил о желании перенести лейбл Death Row Records в метавселенную. Недавно он выпустил альбом на технологии блокчейн в виде NFT, сообщает РБК-Украина.

"Мы будем выпускать артистов через метавселенную. Точно так же, как мы сломали индустрию, когда мы были первым независимым (хип-хоп лейблом -ред.), ставшим крупным, я хочу быть первым крупным в метавселенной" , - заявил репер в приложении Clubhouse.

Snoop Dogg так и не раскрыл подробностей своего плана. Впрочем, репер недавно выпустил альбом “Back on Death Row”, который был доступен в виде NFT.