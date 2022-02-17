Какие автомобили чаще всего разбирают в Польше: статистика

Объемы разборки легковых автомобилей в 2021 году едва не дотянули до полумиллиона экземпляров, сообщает 24 Канал.

База данных регистрационного центра Польши свидетельствует, что в прошлом году на разборку сняли с учета 485 515 легковых автомобилей. Это на 19,8% больше, чем в 2020 году, и на 3,5% больше, чем в 2019 году. Рекордный результат был зафиксирован в 2018 году, когда на станции разборки было доставлено более 500 тыс. легковых автомобилей.

В 2021 году, как и в 2018 – 2020 годах, чаще всего разбирали автомобили 1999 выпуска – почти 73 тыс. ед., что составляет 15% всех разобранных легковых вагонов. Реже на станцию ​​разборки поступали автомобили 2000 г. (63,1 тыс. автомобилей) и 1998 г. (55,4 тыс. машин.), а всего на эти 3 года приходится 40% всех разобранных легковых автомобилей.

Конечно, чаще всего разбирают автомобили, которые в те годы вписались в рейтинги продаж не только в Польше, но и в Западной Европе. 2/3 автомобилей, разобранных в 2021 году, попали в Польшу в рамках импорта подержанных автомобилей.

ТОП-10 брендов, которые чаще всего сдавали на разборку:

Opel – 74 143 шт. Volkswagen – 64 211 шт. Fiat – 52 526 шт. Renault – 48 465 шт. Ford – 43 780 шт. Audi – 21 519 шт. Daewoo – 21 369 шт. Peugeot – 21 001 шт. SEAT – 16 588 шт. Skoda – 15 545 шт.

ТОП-10 моделей, которые чаще всего разбирали:

Opel Astra – 30 915 шт. Volkswagen Golf – 23 976 шт. Fiat Seicento – 17 683 шт. Ford Focus – 17 203 шт. Opel Corsa – 17 201 шт. Volkswagen Passat – 16 929 шт. Opel Vectra – 15 669 шт. Volkswagen Polo – 14 644 шт. Fiat Punto – 13 995 шт. Ford Mondeo – 12 134 шт.

Подавляющее большинство разобранных автомобилей – это автомобили с бензиновыми двигателями (67,6%), которые доминировали на рынке 20 лет назад. Практически все эти машины попали на разборочные станции от частных лиц. Только 1% разобранных транспортных средств были служебными.