Певица Настя Каменских получила премию "Украинская песня года". Для выступления артистка выбрала соблазнительное атласное платье бежевого цвета без рукавов, сообщает 24 Канал.

Настя Каменских является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она постоянно поражает не только эффектными выступлениями, но и невероятным нарядом. Для получения премии артистка выбрала элегантный и одновременно очень соблазнительный наряд. NK предстала перед камерами в атласном платье бежевого цвета.

На этот раз волосы исполнительница уложила в фирменные кудри с мокрым эффектом. На лице она сделала безупречный макияж с черными стрелками и блестящими коричневыми тенями на веках, нюдовой матовой помадой на губах. Среди аксессуаров аутфит довершили длинные серьги.