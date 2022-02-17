Настя Каменских получила премию "Украинская песня года"
Певица Настя Каменских получила премию "Украинская песня года". Для выступления артистка выбрала соблазнительное атласное платье бежевого цвета без рукавов, сообщает 24 Канал.
Настя Каменских является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она постоянно поражает не только эффектными выступлениями, но и невероятным нарядом. Для получения премии артистка выбрала элегантный и одновременно очень соблазнительный наряд. NK предстала перед камерами в атласном платье бежевого цвета.
На этот раз волосы исполнительница уложила в фирменные кудри с мокрым эффектом. На лице она сделала безупречный макияж с черными стрелками и блестящими коричневыми тенями на веках, нюдовой матовой помадой на губах. Среди аксессуаров аутфит довершили длинные серьги.