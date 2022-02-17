Зеленский о встрече с Путиным: я готов на любой формат

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры. Он готов на "любой формат" переговоров.﻿ Об этом, ссылаясь заявление президента Украины журналистам, пишет Сергей Щербина, РБК-Украина.

Зеленский отметил, что дипломатия начнется, когда "мы сядем за стол переговоров" .

Президент также заявил о готовности к "любому формату" переговоров и о том, что о н "готов к прямым переговорам два с половиной года" .