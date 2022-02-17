Зеленский о встрече с Путиным: я готов на любой формат
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры. Он готов на "любой формат" переговоров. Об этом, ссылаясь заявление президента Украины журналистам, пишет Сергей Щербина, РБК-Украина.
Зеленский отметил, что дипломатия начнется, когда
"мы сядем за стол переговоров".
Президент также заявил о готовности к
"любому формату" переговоров и о том, что
о
н "готов
к
прямым переговорам два с половиной года".
"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", – заявил Зеленский.