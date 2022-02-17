Названы самые популярные электромобили в Украине

За 2021 год в Украину ввезли около 1 млн. автомобилей, что на 58% больше, чем годом ранее. Рост отразился и на количестве ввезенных в Украину электрокаров — в общей сложности их импортировали 10053 электромобиля, сообщает РБК-Украина.

Рост импорта электромобилей в 2021 году в сравнении с предыдущим годом составил 37%. Несмотря на значительный количественный прирост, доля электромобилей среди общего импорта авто в Украину до сих пор остается на уровне 1%.

Среди самых импортируемых в Украину электромобилей – Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt. На эти три модели приходится 44% ввезенных в Украину авто, или 4432 машины.

Также в 2021 году существенно возрос импорт электромобилей из Китая. По мнению Минцифры, основным препятствием для активного роста рынка электрокаров в Украине остается низкий уровень инфраструктуры, а именно низкая плотность размещения скоростных зарядных станций.