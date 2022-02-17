Центробанки, производители электроники и ювелиры скупают золото

Золото не только является максимально понятным и привычным для инвесторов, но еще и пользуется стабильным спросом со стороны промышленности и центробанков, сообщает UBR.

В 2021 году спрос на золото был довольно высоким из-за опасений, связанных с разгоном инфляции на фоне активной эмиссии валюты развитыми странами, но и производители были все так же активны. Центробанки приобрели 463 тонны, частные инвесторы – чуть более тысячи тонн, производители электроники – 320 тонн, а ювелиры – 2,2 тысячи тонн.

Об этом рассказал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

По его словам, золото – самый популярный инвестиционный металл. Оно не только является максимально понятным и привычным для инвесторов, но еще и пользуется стабильным спросом со стороны промышленности и центробанков, которые используют его для обеспечения стабильности финансовой системы и валют.

Золото стоит покупать на очень долгий срок, так как, несмотря на статус защитного инструмента, ему тоже свойственно движение в циклах.

За последние 20 лет металл подорожал более чем на 470% (в долларах), тогда как человек, купивший его в начале 2012-го, следующие 8 лет мог бы продать его только с убытком в примерно 20% и выйти в небольшой плюс (+5%) только после 2020 года.

"Все просто: инфляционный характер кредитно-денежной политики центробанков по всему миру приводит к постепенному обесцениванию валют, что является положительным долгосрочным фактором, однако данный факт не отменяет краткосрочных колебаний под воздействием рыночных процессов", – говорит Сароян.

Если коротко, то когда все хорошо, люди продают золото и делают выбор в пользу более доходных и рискованных инструментов, например, акций, а когда начинают "сгущаться тучи", то все с особым усердием ищут спасения в золоте, резюмировал эксперт.