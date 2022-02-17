Евровидение 2022: Wellboy отрёкся от участия в конкурсе
Молодой артист Антон Велбой (Wellboy) после поражения на нацотборе на Евровидение 2022 и скандала с победительницей отбора Алиной Паш заявил, что больше не будет пробоваться на конкурс, сообщает УНИАН.
"Я в шоке, что Алина Паш не поедет на Евровидение 2022. Я не слежу дальше за развитием событий. Я готовлю новые релизы, альбом, материал", - сказал Антон.
Также он добавил, что не будет подавать заявку на нацотбор в следующем году. По его словам, дважды в одну реку не войдешь.