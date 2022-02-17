Врач рассказал, чем опасно курение при ОРВИА
Курение при ОРВИ, ОРЗ или гриппе приведет к усилению негативного состояния и затягиванию выздоровления. Об этом рассказала врач Ирина Белоглазова, сообщает Российская газета.
По словам врача, при ОРВИ и ОРЗ вирус поражает дыхательные пути от носовой полости до легких.
"И если мы, помимо того, что наш дыхательный тракт испытывает стресс в виде существующего и развивающегося в нем воспаления, будем еще ингалировать вредные вещества, то это усиливает негативное состояние, затягивает выздоровление, зачастую способствует хронизации процессов", - пояснила Белоглазова.
Врач отметила, что негативный эффект от курения при болезни как минимум удваивается, но чаще умножается. Также врач подчеркнула опасность современных курительных средств, которые могут вызвать интерстициальные повреждения легких и пневмонии.
А по словам психотерапевта Валерия Лыкова, ОРВИ - лучшее время, чтобы бросить курить вообще, поскольку в это время человеку и так плохо.
"Люди сами по себе в этот момент снижают курение, а зачастую бросают, так как у них курение вызывает отвращение. Поэтому, когда мы говорим об удобных моментах для отказа от курения, я всегда упоминаю простудные заболевания и ОРВИ", - отметил врач.