Украину в НАТО не видит не только РФ, но и ряд стран ЕС – Зеленский

Украина долгое время двигается в направлении членства в НАТО, однако прогресса в евроатлантической интеграции пока нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса. И в этом нет никаких секретов", – сказал Зеленский журналистам в Мариуполе Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

По его мнению, вопрос НАТО является одним из тех, из-за которых на Украину оказывается давление.

"Главный вопрос – это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это", – добавил он.

В то же время, Зеленский отметил, что РФ сейчас использует вопросы НАТО как оправдание, почему их войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом" .

"Но не нужно извращать. Это ведь у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия", – подчеркнул он.

Президент отметил, что геополитический курс Украины закреплен в Конституции, и это действительно выбор украинского народа.

"Но не выбор украинского народа относительно того, когда мы там будем, потому что это не только от нас зависит – 30 стран должны единогласно согласовать это решение", – указал он.

Президент также добавил, что на сегодняшний день возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается.