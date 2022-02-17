Украина готова к любому развитию событий – Ермак

За прошлый год кардинально усилилась поддержка международных партнеров: в последние недели они беспрецедентно увеличили помощь для усиления Вооруженных сил Украины.﻿ Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем блоге, сообщает Левый берег.

"Действия наших международных партнеров бесценны в укреплении оборонных способностей Украины. При этом Украина готова к любому развитию событий" , – подчеркивает руководитель ОП.

Кроме того, по его словам, сегодня украинская армия подготовлена ​​гораздо лучше, чем когда-либо раньше.

"Мы системно работаем над укреплением энергетической, продовольственной и финансовой безопасности Украины, усиливаем меры по защите критической инфраструктуры. Работаем над внедрением уже принятых решений по стимулированию экономики и над новыми мерами поддержки наших предприятий и украинских граждан. Постоянно координируем действия с иностранными коллегами. Мы работаем как единый механизм" , – объясняет Ермак.

Очевидно, говорит Ермак, что Украине нужны надежные международные гарантии безопасности – не только сегодня, не только теперь.