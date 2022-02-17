Цена нефти Urals приблизилась к $100

Стоимость нефти Urals в Средиземноморье вплотную приблизилась к 100 долларам за баррель, составив 16 февраля 99,14 доллара за баррель, заявляет международное ценовое агентство Argus, сообщает Прайм.

"В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении выросла в среду также на 3,23 доллара за баррель, до 99,14 доллара за баррель (CIF Аугуста). Это стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года", — говорится в сообщении агентства.

Цена Urals в Северо-Западной Европе чуть ниже, но тем не менее тоже близка к 100 долларам: в среду она выросла на 3,38 доллара, достигнув 96,49 доллара за баррель. Это стало максимумом с 9 сентября 2014 года.