Самые трендовые куртки весны: 6 стильных элементов верхней одежды

Все модницы уже активно готовятся к весеннему сезону, подбирая для себя главную вещь на демисезонный период – верхнюю одежду. Этой весной в тренде несколько стильных курток, на которые вам нужно обязательно обратить внимание, сообщает 24 Канал.

Период перед началом весны – идеальное время, чтобы обновить свой гардероб трендовыми вещами, среди которых на первый план, конечно, выходит верхняя одежда. Чтобы разнообразить образы с тренчем и пальто, советуем обратить внимание на стильные куртки, которые будут популярны весной.

В новом сезоне дизайнеры советуют выбирать бомберы, анораки, ветровки, стеганные куртки, безрукавки и любимые косухи, которые отлично дополнят весенние аутфиты.

Ветровка

Фото из инстаграма Selfish School

Анорак

Анорак в новом сезоне имеет все шансы заменить любимый жакет. Дизайнеры начали совмещать эту верхнюю одежду не только с кроссовками, но и с классическими брюками и босоножками на каблуке.

Фото из инстаграма Selfish School

Бомбер

Модные издания отмечают, что бомбер – это модная куртка на весну. На весенне-летних показах были представлены бомберы из кожи, металлизированной ткани и в стиле милитари.

Фото из инстаграма Selfish School

Косуха

Кожаная куртка – базовый элемент гардероба, не выходящий из моды, меняется только его фасон. Косуха отлично сочетается с джинсами, юбками и платьями. Она все равно подходит или под кроссовки, или под босоножки на каблуке.

Фото из инстаграма Selfish School

Легкая стеганная куртка

Верхняя одежда с ромбоватым узором уже держится в трендах несколько сезонов, и не собирается сдавать позиций. Весной в моде будут не только стеганные куртки, но и брюки вдохновленные брендами после показа Miu Miu.​

Фото из инстаграма Selfish School

Стеганные безрукавки

Модные инфлюэнсеры сочетают цвет безрукавки с цветом свитера или водолазки, и подобная стилизация выглядит довольно эффектно.