Twitter будет блокировать "тролей" и ненавистников

Twitter будет активней блокировать "троллей" и абьюзеров. Сервис для обмена короткими сообщениями объявил о расширении функции безопасного режима (Safety Mode), которая была представлена ранее в прошлом году, сообщает УНИАН.

После активирования в настройках учетной записи безопасный режим будет автоматически блокировать аккаунты пользователей за твиты, содержащие "оскорбительные" и "токсические" выражения. Пока "передышка" ограничивается неделей.

В компании отмечают, что алгоритмы способны оценивать не только содержание твита, но и взаимодействия пользователя с его автором. При этом пользователь сможет отменить ошибочные блокировки. Разработчики обещают, что будут регулярно проверять точность своих систем и улучшать возможности обнаружения различных злоупотреблений.

Пока функция доступна для ограниченного числа пользователей приложений на Android и iOS, а также лиц, использующих веб-браузеры. В "ближайшие месяцы" нововведение станет доступно всем желающим.

Напомним, что ранее в этом месяце в Twitter появились "дизлайки". Экспериментальная функция, которую соцсеть начала тестировать еще прошлом году в ограниченном числе стран, теперь доступна глобальной аудитории.

Также микроблог тестирует "Статьи" без ограничений по количеству слов. Сейчас длина постов ограничена 280 символами, а на старте размер постов так и вовсе был ограничен 140 символами.