Песков ответил на предложение Зеленского встретиться на высшем уровне

Москва неоднократно получала от Киева сигналы с предложением встречи на высшем уровне, но цель этих запросов осталась неясна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

По просьбе "Интерфакса" он в четверг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев посылал в Москву запросы о встрече на высшем уровне, однако полученные ответы "не ведут к двусторонней встрече".

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться. Но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем? С какой целью?" – сказал Песков.

Киев, по его словам, предлагает на встрече "говорить только про Донбасс" .