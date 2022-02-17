Какие изменения происходят в мозге человека при низкой сатурации

При заболевании коронавирусом особенно важно контролировать уровень кислорода в крови, поскольку из-за пониженной сатурации могут происходить необратимые изменения в работе головного мозга. В особенно критических случаях человек может даже потерять разум и навсегда остаться инвалидом, сообщает Rsute.ru.

Сатурация — это важный показатель состояния дыхательной системы человека. Он зависит от уровня насыщения крови кислородом, которая является основой жизни. За насыщение кислородом и перенос его по организму для нормального функционирования клеток всего тела отвечает специальный белок — гемоглобин, который содержится в красных кровяных тельцах — эритроцитах.

В норме почти весь гемоглобин связан с кислородом, поэтому уровень сатурации у здорового человека составляет 96-99%, с небольшими индивидуальными колебаниями в пределах этого диапазона.

Снижение этого показателя отражает степень дыхательной недостаточности и говорит о серьезных проблемах в организме, на которые следует незамедлительно обратить внимание.

Снижение уровня кислорода в крови может происходить по разным причинам, это не является единственным следствием коронавирусной инфекции. Но при проникновении вируса в легкие происходит повреждение тканей, которые участвуют в газообмене, соответственно, падает сатурация.

Симптомами снижения сатурации являются:

увеличение частоты дыхания до 20 вдохов в минуту и более;

учащенное сердцебиение;

бледность кожных покровов;

дискомфорт или боль в грудной клетке;

спутанность сознания.

Уровень кислорода в крови можно измерить при помощи специального прибора — пульсоксиметра. Если сатурация упала ниже 93%, во избежание необратимых изменений в мозге больной нуждается в немедленной госпитализации с последующей кислородотерапией.

Что происходит в мозге при снижении сатурации

При снижении количества кислорода в крови многие ткани, органы и системы в организме начинают работать в замедленном режиме с целью уменьшения потребления кислорода. В тканях происходит накопление нежелательных продуктов распада, начинается интоксикация всего организма. В первую очередь от этого страдает центральная нервная система, очень быстро наступает гипоксия мозга, то есть кислородное голодание.

Первые симптомы гипоксии проявляются в виде головной боли, сонливости, заторможенности, нарушении концентрации внимания. Если содержание кислорода в крови остается по-прежнему низким или сатурация снижается до 80% и ниже, быстро наступает ухудшение состояния в виде дезориентации в пространстве, психомоторного возбуждения, нарушении сознания. Это может привести к тяжелым необратимым расстройствам личности.

В случае, если сатурацию долгое время не удается нормализовать и лечение кислородом отсутствует, наступает кома, отек головного мозга и летальный исход.