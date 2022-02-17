Олимпиада-2022: украинка, погоревшая на допинге, завершила карьеру

Лыжница сборной Украины по лыжным гонкам Валентина Каминская решила уйти из спорта, после того, как ее обвинили в употреблении допинга на Олимпийских играх-2022. 34-летняя спортсменка родом из белорусского Могилева очень драматично восприняла случившееся, сообщает Обозреватель.

Своими эмоциями Каминская поделилась в Facebook. Спортсменка не знает, как запрещенные вещества попали в ее организм, но не будет подавать апелляцию.

"Моя карьера внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и не могу это все уложить в голове. Просто не верю. Шокирующая новость о допинг-пробе – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли!

Я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо. К сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание.

Всем, кто сейчас рядом со мной, я очень благодарна! А у тех людей, которых коснется эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения", – написала лыжница.

Лыжница Валентина Каминская.

В допинг-пробе Каминской нашли три запрещенные вещества: анаболический стероид и два стимулятора (местеролон, метилгексанамин и гептаминол).