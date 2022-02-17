Умер актер из фильмов "Рокки" и "Крестный отец" Фрэнк Пеше

16 февраля стало известно о смерти американского актера, который прославился благодаря второстепенным ролям в культовых фильмах 80-х годов, Фрэнка Пеше. Артист скончался в возрасте 75 лет. Известно, что он боролся с деменцией, осложнения после которой и стали причиной остановки сердца, сообщает Обозреватель.

Актерский дебют американца состоялся еще в 1976 году в сериале "Полицейская история". Зрителям же Пеше запомнился благодаря эпизодической роли в первой части "Рокки". Для звезды этой спортивной драмы, популярного голливудского актера Сильвестра Сталлоне Фрэнк был не просто коллегой по съемочной площадке, но и близким другом.

Подруга знаменитости Тэмми Шер сообщила, что Пеше не стало еще 6 февраля. Он скончался в городе Бербанк в Калифорнии. Наследников у погибшего не осталось.

Сильвестр Сталлоне и Фрэнк Пеше. Источник: instagram.com/officialslystallone

Пеше также дружил со знаменитыми Тони Данцем, Робертом Фостером и другими.

Второстепенные герои актера стали украшением таких культовых проектов, как "Крестный отец", "Танец-вспышка", "Лучший стрелок", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Рыцарь дорог", "Донни Браско" и других.