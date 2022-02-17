Украинцы осознают необходимость защищать собственную страну – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что большинство граждан Украины полностью осознают необходимость защищать собственное государство, сообщает Левый берег.

"Если бы они не делали это каждый раз, их государство уже давно прекратило бы свое существование. Они не раз оказывались на грани сокрушительного поражения, но всегда побеждали. И научились биться до последнего и воспринимать эту угрозу как повседневную данность. Но они не просто выжили во враждебном окружении, но и смогли добиться чрезвычайных экономических успехов и высокого уровня жизни" , - рассказал руководитель ОП.

Ермак считает, что государственность Украины тоже рождалась в невероятных испытаниях, а миллионы украинцев веками мечтали о свободе и возможности самим определять свою судьбу.