Нардепы вернули себе 100% надбавки к окладу

Верховная Рада Украины установила новый оклад и надбавки парламентариям. За принятие проекта постановления №7062 в целом проголосовали 305 депутатов при минимально необходимых 226, пишет Анна Рудык, Українські Новини.

Документом устанавливается, что ежемесячная заработная плата депутата состоит из должностного оклада и надбавки.

Должностной оклад депутата – члена любого комитета составит 10 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (24 810 гривен), при этом для председателя парламента он будет на 20% больше вышеупомянутого размера, для его первого заместителя – на 15% больше и для заместителя – на 10% больше.

В свою очередь, председатели фракций и групп должностной оклад будут получать на 5% больше, чем депутат – член любого комитета, а их замы – на 3% больше.

Премия к должностному окладу депутата, согласно принятому решению, будут состоять из:

надбавки за выслугу лет – 3% должностного оклада за каждый календарный год в зависимости от стажа работы, но не более 50% должностного оклада (не более 12 405 гривен);

надбавки за интенсивность труда – до 100% должностного оклада (24 810 гривен);