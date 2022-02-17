Лукашенко заявил, что готов быть "вечным президентом"

Александр Лукашенко заявил, что если Запад продолжит атаковать Беларусь, он будет вечным президентом. Об этом он рассказал сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022", сообщает Белта.

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко назвал условия, при которых готов оставить президентское кресло.

"Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят" , - отметил он.