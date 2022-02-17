Ярославский заявил о подтасовке фактов в деле по смертельному ДТП

Бизнесмен Александр Ярославский заявляет, что дело о смертельном ДТП в Харьковской области фабрикуют против него, и уверяет, что готов участвовать в следственных действиях – но не сообщает, когда будет в Украине. Об этом, ссылаясь на﻿ заявление Александра Ярославского на сайте его бизнес-группы DCH, сообщает Украинская правда.

"Манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили, и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности"", – написал бизнесмен.

Ярославский удивляется, как "в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства" , и "о какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики" .

Его возмущает, что при расследовании "обычного дела" о ДТП пытаются "дестабилизировать" его частную жизнь и рабочие процессы.

"Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес? Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?" – спрашивает бизнесмен.

По мнению Ярославского, этим делом кто-то просто хочет "скрыть свои недочеты в работе".

"Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело". Не получится (...)", – уверяет бизнесмен.

Он добавил, что его юридическая команда "с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего" .

"Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела", – заверил Ярославский.

При этом он не сообщает, когда вернется в Украину и сможет встретиться со следователями.

Ярославский призвал сотрудников DСH, болельщиков "Металлиста" на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан "сохранять спокойствие" .

Он также заявил, что не является "олигархом" , так как у него "нет карманных СМИ и политиков" .