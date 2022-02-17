Ярославский заявил о подтасовке фактов в деле по смертельному ДТП
Бизнесмен Александр Ярославский заявляет, что дело о смертельном ДТП в Харьковской области фабрикуют против него, и уверяет, что готов участвовать в следственных действиях – но не сообщает, когда будет в Украине. Об этом, ссылаясь на заявление Александра Ярославского на сайте его бизнес-группы DCH, сообщает Украинская правда.
"Манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили, и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности"", – написал бизнесмен.
Ярославский удивляется, как
"в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства", и
"о какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики".
Его возмущает, что при расследовании
"обычного дела" о ДТП пытаются
"дестабилизировать" его частную жизнь и рабочие процессы.
"Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес? Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?" – спрашивает бизнесмен.
По мнению Ярославского, этим делом кто-то просто хочет "скрыть свои недочеты в работе".
"Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело". Не получится (...)", – уверяет бизнесмен.
Он добавил, что его юридическая команда
"с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего".
"Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела", – заверил Ярославский.
При этом он не сообщает, когда вернется в Украину и сможет встретиться со следователями.
Ярославский призвал сотрудников DСH, болельщиков "Металлиста" на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан
"сохранять спокойствие".
Он также заявил, что не является
"олигархом", так как у него
"нет карманных СМИ и политиков".
Бизнесмен уверяет, что в работе всегда руководствовался принципом справедливости и не намерен
"терпеть несправедливое отношение к себе", которое может бросить тень на его имя и отразиться на работе его компаний.