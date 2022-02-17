Зеленский прокомментировал обстрел детсада в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" обстрел детского сада в Станице Луганской и подчеркнул важность того, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация", – считает президент.

Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

Зеленский также добавил, что важно, чтобы дипломаты и ОБCE оставались в Украине.