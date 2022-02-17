Зеленский прокомментировал обстрел детсада в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" обстрел детского сада в Станице Луганской и подчеркнул важность того, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине.
Об этом он написал у себя в Twitter.
"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация", – считает президент.
Зеленский также добавил, что важно, чтобы дипломаты и ОБCE оставались в Украине.
"Их (ОБСЕ – ред.) мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", – пояснил он.