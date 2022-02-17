Зеленский прокомментировал обстрел детсада в Станице Луганской

Зеленский прокомментировал обстрел детсада в Станице Луганской
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" обстрел детского сада в Станице Луганской и подчеркнул важность того, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация", – считает президент.

Зеленский также добавил, что важно, чтобы дипломаты и ОБCE оставались в Украине.

"Их (ОБСЕ – ред.) мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", – пояснил он.
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