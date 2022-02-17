У Mаска отреагировала на обвинения в жестоком обращении с животными

Компания Neuralink, которая занимается разработкой чипа для мозга и принадлежит Илону Маску, отреагировала на недавние обвинения в жестоком обращении с животными. Заявила о приверженности защиты подопытных, сообщает РБК-Украина.

"Все новые медицинские устройства и методы лечения должны быть протестированы на животных, прежде чем их можно будет с этической точки зрения опробовать на людях" , - отметила пресс-служба компании.

Также Neuralink добавила, что никогда не получала отзыва от Министерства сельского хозяйства США после проверок ее обьектов, а также программы ухода за животными.

Добавим, что сегодня Neuralin разрабатывает мозговой имплант, который в будущем будет помогать лечить разные некрологические расстройства.

Напомним, что некоммерческая организация "Комитет врачей за ответственную медицину" обвинила компанию Neuralink в жестоком обращении с животными. Якобы из-за экспериментов были усыплены или же убиты 23 обезьяны.