Зеленский попросил Италию помочь организовать встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский попросил итальянского премьер-министра Марио Драги помочь с организацией его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, со ссылкой на СМИ Италии, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Отмечается, что сегодня перед Европой стоит задача сделать все, чтобы президенты сели за стол переговоров.

По словам Драги, в ближайшее время он отправится в Москву для встречи с Путиным.