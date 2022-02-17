Зеленский попросил Италию помочь организовать встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский попросил итальянского премьер-министра Марио Драги помочь с организацией его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, со ссылкой на СМИ Италии, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.
Отмечается, что сегодня перед Европой стоит задача сделать все, чтобы президенты сели за стол переговоров.
По словам Драги, в ближайшее время он отправится в Москву для встречи с Путиным.
"Зеленский во время вчерашнего телефонного разговора спросил о возможности поговорить с Путиным, чтобы узнать, может ли Италия помочь ему на этом фронте. Такая же просьба была адресована сегодня и другим. Очевидно, это будет непросто, но цель такова: добиться того, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за один стол", – заявил он журналистам в Брюсселе после саммита ЕС, посвященному эскалации на украинской границе.