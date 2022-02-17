Фигуристка Трусова впервые в мире выполнила пять четверных прыжков

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять четверных прыжков, сообщает Новая газета.

Во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине Трусова прыгнула четверной сальхов, четверной тулуп, четверной риттбергер и два четверных лутца. Она набрала за свое выступление 177,13 балла.

После Трусовой в произвольной программе выступила японка Каори Сакомото, она находится пока на второй строчке. Российские спортсмены обеспечели себе место на пьедестале.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов сплясали в Пекине-2022 на серебро. В этом виде программы у России на прошлой Олимпиаде медалей не было

На юниорском чемпионате мира в 2018 года Трусова первой в мире исполнила четверной тулуп, а также впервые среди фигуристок исполнила два четверных прыжка в одной программе.

После короткой программы на Олимпиаде спортсменка занимала четверную строчку.