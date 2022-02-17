Украина инициирует срочное заседание ТКГ
Украинская делегация в ТКГ инициирует внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности и внеочередное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе, сообщает Новое время.
В пресс-службе делегации в Facebook заявили, что с начала суток зафиксировано более 40 обстрелов со стороны российских наемников с применением ствольной артиллерии, минометов и танков. В результате повреждены здание детского сада в районе Станицы Луганской, а снаряды попали во двор Врубовского лицея — в это время внутри находились дети, ученики и персонал.
Также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, пострадали три мирных жителя.
Украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ и призвала срочно созвать внеочередные консультации рабочей группы по безопасности, а также внеочередное заседание ТКГ.
"Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины, ведь только при условии прекращения огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", — заявили в ТКГ,