Украина инициирует срочное заседание ТКГ

Украинская делегация в ТКГ инициирует внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности и внеочередное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе, сообщает Новое время.

В пресс-службе делегации в Facebook заявили, что с начала суток зафиксировано более 40 обстрелов со стороны российских наемников с применением ствольной артиллерии, минометов и танков. В результате повреждены здание детского сада в районе Станицы Луганской, а снаряды попали во двор Врубовского лицея — в это время внутри находились дети, ученики и персонал.

Также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, пострадали три мирных жителя.

Украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ и призвала срочно созвать внеочередные консультации рабочей группы по безопасности, а также внеочередное заседание ТКГ.