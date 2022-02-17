Зеленский посетил военных на передовой

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщает УНИАН.

Зеленский осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданы в подразделения Вооруженных сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.

Президент также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.

Зеленский находился на передовой, где продолжаются обстрелы / фото ОП

Президент обратился к военным / фото ОП

"Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу. Чувствуем постоянную гордость за наших защитников" , - подчеркнул глава государства, обращаясь к военным.

Отмечается, что он пообщался с военнослужащими, а также пообедал с ними.

Президент пообщался с защитниками на Донбассе / фото ОП