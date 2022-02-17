Гороскоп на 18 февраля: Девам нужно рискнуть, а Стрельцам - осторожничать

Астрологи составили гороскоп на 18 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака. День обещает пройти спокойно, если вы не будете встревать в конфликты, сообщает УНИАН.

Овен

Овнам сложно приспосабливаться к изменениям, поэтому именно они способны выбить их из колеи.

Телец

Все за что бы вы завтра не взялись, будет удаваться вам легко. Но не стоит слишком расслабляться.

Близнецы

Близнецам завтра захочется укутаться в плед и не вылазить из своей пещеры.

Рак

Ваша рассудительность достигнет пика. Благодаря ей вы сможете решить любой вопрос.

Лев

А вот Львам пора вспомнить, что такое финансовая грамотность. Наведите порядок в своем кошельке.

Дева

Девы будут метаться, не зная как поступить в той или иной ситуации. Помните, что риск может быть оправдан.

Весы

С самого утра Весы могут чувствовать раздражение. Постарайтесь не срываться на окружающих.

Скорпион

День наделяет Скорпиона ленью и депрессивным состоянием. Только в ваших силах справиться с меланхолией и провести день на более позитивной ноте.

Стрелец

В любых вопросах представители этого зодиакального созвездия будут осторожничать.

Козерог

Не ждите инициативы от кого-то, проявляйте ее сами.

Водолей

Водолеев будет раздражать то, что люди не соглашаются с ним во всем вопросах.

Рыбы

Рыбки завтра будут лениться весь день. Уговорить их на что-то вряд ли получится.