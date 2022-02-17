Кулеба заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей, сообщает Интерфакс-Украина.
"С радостью сообщаю, что Украина, Великобритания и Польша начинают новый трехсторонний формат сотрудничества", - сказал он на совместной пресс-конференции с государственным секретарем Великобритании Элизабет Трасс в четверг в Киеве.
Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов.
"Когда премьер-министр посетил Киев ранее в этом месяце, он объявил о предоставлении 88 млн на поддержку демократии Украины и энергетической безопасности. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки - увеличение финансирования на эти проекты до 100 млн фунтов", - сказала заявила государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции.