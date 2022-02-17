Кулеба заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей, сообщает Интерфакс-Украина.

"С радостью сообщаю, что Украина, Великобритания и Польша начинают новый трехсторонний формат сотрудничества", - сказал он на совместной пресс-конференции с государственным секретарем Великобритании Элизабет Трасс в четверг в Киеве.

Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов.