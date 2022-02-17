Россия выслала заместителя посла США

Заместитель посла США в Москве Барт Горман был выслан из России. Об этом, ссылаясь на американскую дипломатическую миссию, сообщает Интерфакс.

"Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. DCM Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", – заявил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

Он отметил, что Горман уехал из страны в рамках регулярной дипломатической ротации после завершения своей командировки в январе этого года.

В посольстве США заверили, что этот шаг не останется без ответа.

"Действия России против заместителя посла США не были обоснованными. Мы рассматриваем этот шаг как эскалацию в наших отношениях и изучаем возможные варианты ответа", – подчеркнул пресс-секретарь посольства США.

Он также заметил, что Горман имел действующую визу, и пробыл в России менее трех лет

"Мы призываем Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением наших миссий", – заявил Ребхольц.

Он подчеркнул, что сейчас как никогда важно, чтобы "наши страны располагали необходимым количеством дипломатического персонала для облегчения связи между нашими правительствами" .

"Мы хотим отметить, что действия России привели к тому, что миссия США в России была укомплектована на уровне значительно ниже уровня российской миссии в Соединенных Штатах. Наша цель состоит в том, чтобы добиться большего паритета и взаимности в наших миссиях", – подчеркнул представитель американского посольства.

Он отметил, что американская сторона заблаговременно уведомила Россию о правиле пребывания не дольше трех лет более года назад и за полгода предупредили российскую сторону об отъезде.