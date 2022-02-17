Москва угрожает мерами "военно-технического характера"

В письменном ответе РФ США по предложениям в сфере безопасности говорится, что США не дали конструктивного ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности, в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера, сообщает Интерфакс-Украина.

"Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности", - отмечается в документе, распространенном в четверг.

В нем также отмечается:

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера".

Как разъясняют авторы документа, " речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год ".

"Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение", - подчеркивается в документе.

В ответе содержится утверждение, что российского вторжения в Украину не планируется.

"Никакого "российского вторжения" в Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - говорится в документе.

В российских предложениях отмечается, что в случае принятия Украины в НАТО возникнет " реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями ".

"Повторяющийся в ответе США тезис, что Россия якобы "разожгла конфликт на Донбассе" несостоятелен. Его причины носят сугубо внутриукраинский характер. Урегулирование возможно только путем реализации Минских соглашений и "Комплекса мер", очередность и ответственность по реализации которых четко прописаны и единогласно подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, в том числе США, Францией и Великобританией", - подчеркивается в российском ответе.

"Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это - принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", - заявили в Москве.

"Исходим из того, что размещение вооруженных сил РФ на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США" , - говорится в документе.

"Хотели бы напомнить, что на территории Украины наших сил нет", - подчеркивается в российской реакции.

"При этом США и их союзники продвигали на восток свою военную инфраструктуру, развертывали контингенты на территориях новых членов. Они обходили ограничения ДОВСЕ и весьма вольно трактовали положения Основополагающего акта Россия-НАТО об отказе от "дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил", - говорится в документе.

"Сложившаяся в результате этих действий ситуация неприемлема. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора", - говорится в российском ответе.

Россия выступает за интегрированный подход к стратегической стабильности и предлагает США заняться выработкой нового "уравнения безопасности".

"Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности" , - отмечается в документе.

Как сообщили авторы письма, США предлагают Москве "незамедлительно" заняться в рамках диалога по стратегической стабильности разработкой "мер в развитие ДСНВ".

"Однако при этом американская сторона пытается зафиксировать не согласованный с нами подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причем безотносительно способности тех или иных средств нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны", - говорится в документе.

В нем подчеркивается:

"Подобный односторонний взгляд на вещи противоречит пониманиям, достигнутым на российско-американском саммите 16 июня 2021 года в Женеве относительно комплексного характера стратегического диалога, призванного заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков".