Суд в США удовлетворил запрос российской Татнефти к Украине

Американский суд удовлетворил запросы российской Татнефти к Украине и третьим лицам о раскрытии конфиденциальных данных, сообщает Интерфакс-Украина.

Окружной суд округа Колумбия обязал Украину до 18 марта раскрыть конфиденциалную информацию, в том числе финансовую, по иску российской нефтяной компании Татнефть, для обеспечения взыскания $172,9 млн по решению арбитража 2014 год.

Согласно пояснительной записке Министерства юстиции Украины к правительственному распоряжению о продлении на 2022 год оплаты отобранных ранее юридических советников по делу, раскрытие документов в ответ на ходатайство Татнефти должно происходить в четыре этапа.

Так, до 8 ноября Украина должна была предоставить информацию о структуре, перечне сотрудников Кабмина, МИДа, Минфина, включая их адреса, телефоны и факсы, а также направить копии указов, уставов и резолюций относительно организационной деятельности вышеуказанных органов власти.

В свою очередь Минюст отметил, что информация из общедоступных источников предоставлена 4 ноября 2021 года.

Отмечается, что суд определил срок предоставления второй части информации сначала до 20 января, затем продолжил его до 5 февраля, при этом расширив перечень информации, раскрываемой в этой «волне».

В Минюсте не уточнили, о какой именно информации идет речь, поскольку она подлежит исключительно служебному использованию.

До 28 февраля Минюст также должен собрать информацию в рамках «третьей» волны. В рамках «четвертой» волны дедлайн установлен на 18 марта, указано в пояснительной записке со ссылкой на утвержденные судом сроки.

В Минюсте отмечают, что Татнефть также направила запросы в Окружной суд Колумбии о предоставлении информации, на какое имущество украинской стороны в этой юрисдикции возможно обращение взыскания.

Кроме того, представители нефтяной компании направили американским банкам сообщение о том, что им будут направлены повестки от Окружного суда Колумбии с требованием раскрыть информацию о счетах украинских банков.

Отмечается, что Киев отрицает такие судебные повестки Татнефти ввиду того, что они чрезмерно обременительны и требуют информацию о банковских счетах третьих лиц или отдельных юрлиц, которые не являются ответственными за долги государства.

Также в Минюсте подчеркнули, что информация о банковских счетах даже потенциально не может быть использована для выполнения решения, вынесенного против Украины по этому делу.

Ранее сообщалось, что Украина просит судью США заблокировать повестки в суд для 52 банков, инициированные российской Татнефтью из-за опасений, что РФ может получить доступ к конфиденциальной информации на фоне угрозы вторжения в Украину.

В 2014 году арбитражный суд присудил Татнефти компенсацию в размере $112 млн. Федеральный суд в Вашингтоне подтвердил решение, добавил проценты и вынес решение о выплате $173 млн. Решение было подтверждено в апелляционной инстанции в декабре.