В престижных районах Киева подешевели квартиры

Украинцы отложили значительные покупки. На вторичном рынке столицы недвижимость подорожала. Больше всего в январе прибавили в цене однокомнатные квартиры. ﻿Об этом, ссылаясь на данные исследования Аddress.ua, сообщает UBR.

Отмечается, что сейчас наибольшим спросом пользуются "однушки".

В январе 2022 года средняя цена "квадрата" на вторичном рынке Киева выросла на 1,1% по сравнению с декабрем 2021-го. Стоимость достигла $1408. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 2%, до $1550.

Сложная ситуация является сдерживающим фактором на рынке недвижимости. Покупатели решили отложить значительные покупки.

Что касается географии, то самый высокий рост цен зафиксирован в Подольском районе, где стоимость достигла $1610. В остальных районах расценки не изменились, за исключением Оболонского и Печерского. Там средняя стоимость снизилась на 6-7%.

Наибольшим спросом в январе пользовались однокомнатные квартиры. Почти половина запросов (48%) касалась "однушек". На двухкомнатные квартиры пришлось чуть более трети (36%) потенциальных покупателей. Спрос на "трешки" составил 16%.