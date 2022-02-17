Нафтогаз не собирается увольнять Витренко по решению суда

Постановление Верховного Суда от 2 февраля 2022 года, который отменил решение судов первой и апелляционной инстанции об остановке действия предписания главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд до окончания рассмотрения дела по существу, не дает оснований для разрыва контракта с главой правления Юрием Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поскольку Клэр Споттисвуд уволилась из наблюдательного совета еще в сентябре, то это предписание давно утратило свою актуальность, и, соответственно, утратили свою актуальность обеспечительные меры посредством остановки действия предписания", - говорится в пресс-релизе НАК.

В "Нафтогазе" отмечают, что согласно ст.26 Закона "О предотвращении коррупции" в случаях нарушения этой статьи Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно обратиться в суд с иском о прекращении трудового договора, что НАПК и сделало, но суд еще не рассматривал это дело по существу.

Кроме этого, в ст.36 Кодекса законов Украины о труде четко указано, что в таком случае лицо подлежит увольнению исключительно после получения соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу.

"Следовательно, принятие решения Верховным судом о решении первой и апелляционной инстанции об остановке действия предписания главе НС Клэр Споттисвуд до окончания рассмотрения дела по существу не означает автоматическое прекращение трудового договора и не может привести к его автоматическому прекращению", - добавили в "Нафтогазе".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

В середине июня НАПК предписало отменить п.п. 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р, согласно которому Витренко был избран и назначен главой "Нафтогаза" вместо Коболева.

По данным НАПК, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.

В июле НАПК в предписании Споттисвуд потребовало расторгнуть контракт с Витренко и разбирательство пошло в суды.