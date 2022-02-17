Совет безопасности Организации Объединенных наций экстренно был вызван на заседание по обсуждению проблематики Минских договоренностей, учитывая массированный обстрел линии разграничения на Донбассе. Переговоры были инициированы Российской Федерацией, сообщает Обозреватель.

Представители РФ упорно обвиняют Киев в уклонении от выполнения "Минска", среди них с пламенной речью выступила и адвокат Татьяна Монтян, известная своей пророссийской позицией.

"Я уверенна, что Украина не заинтересована в выполнении Минских соглашений, и это делается при полном попустительстве коллективного Запада. Все несогласные с политикой Киева в последние восемь лет подвергаются преследованию" , – заявила Монтян среди прочей околесицы.

Татьяна Монтян отстаивает Россию на Совбезе ООН. Источник: YouTube-канал UA:Перший

В то же время ООН призывает все стороны военных действий на Донбассе минимизировать вооруженную активность на фоне обстрелов в последние часы, 17 февраля. Глава Госдепа Этони Блинкен подчеркнул, что по данным американской разведки, российские войска на море и на суше возле границ с Украиной находятся к полной боевой готовности.

"Россия делает шаги в сторону войны. Они собираются совершить подтекст своей атаки. Это может быть насильственное действие, сфабрикованный теракт, химическое оружие, этническая чистка, геноцид и т д. Только соблюдение пунктов Минских соглашений может стать основой для урегулирования обстановки на украинском Донбассе" , – подчеркнул он.

Также американский политик подчеркнул, что США готово немедленно отреагировать на любой акт вооруженной агрессии России против Украины. По словам Блинкена, на кону стоит нечто более важное даже, чем безопасность одной страны – это вопрос международных принципов и суверенности.