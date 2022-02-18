Математики решили задачу, которой около 2500 лет

Этот процесс математикам удалось визуализировать и показать астрономическое число фрагментов, сообщает Корреспондент.

Ученые Андраш Мате и Олег Пихурко из Уорикского университета и Джонатан Ноэль из Университета Виктории решили древнюю задачу "квадратуры круга", которую придумал греческий математик Анаксагор около 450 года до н. э

Суть задания состоит в одном вопросе - можно ли циркулем и линейкой построить квадрат, площадь которого равна заданной окружности.

Современные ученые преобразовали круг в квадрат, разрезав его на части. Отмечается, что этот процесс им удалось визуализировать и показать астрономическое число фрагментов.

Как известно, в 1882 году немецкий математик Фердинанд фон Линдеманн доказал, что решение квадратуры круга невозможно с помощью классических инструментов. А в 1925 году польско-американский математик Альфред Тарский изменил правила задачи, благодаря которым круг можно преобразовать в квадрат, разрезав его на конечное число частей, которые можно было бы переместить по плоскости и собрать в квадрат той же площади.

Действительно, круг пришлось разделить на не более чем 1050 частей. Но на тот момент это было невозможно доказать из-за отсутствия возможности визуализации.