Рада упростила жизнь мобильным операторам

Верховная Рада упростила выделение земли под вышки мобильной связи, сообщает Новое время.

Верховная Рада на заседании 17 февраля приняла законопроект № 5811, который упростит условия размещения базовых станций под строительство сети 4G.

Как отметили в Минцифры, законопроект сократит время на выделение земли под базовую станцию вдвое. Для станций, которые планируют построить в сельской местности или вдоль дорог, мобильным операторам больше не нужно будет составлять и утверждать подробный план территории.

В ведомстве добавили, что раньше для того, чтобы получить земельный участок для базовой станции и собрать все разрешения на строительство, операторам часто нужен был почти год.

Напомним, что в первом чтении этот законопроект был принят в октябре 2021 года.