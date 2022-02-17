Россия готовит предлог для вторжения в Украину — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое нападение на Украину в ближайшие дни, и озвучил возможные сценарии, сообщает Новое время.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, Блинкен сказал, что наращивание российских сил возле границы Украины указывает на подготовку к нападению «в ближайшие дни».

Глава Госдепа отметил, что США точно не знают, как будут развиваться события, но перечислил несколько сценариев. По его словам, Россия планирует сфабриковать предлог для своего нападения: подстроить теракт на своей территории, якобы найти «массовое захоронение», инсценировать удар беспилотника по мирному населению, сымитировать или провести реальную атаку с использованием химического оружия.

Блинкен добавил, что Россия может объявить это «этнической чисткой или геноцидом» и после этого заявить, что должна «защитить» своих граждан в Украине.

"Затем планируется начать атаку. Российские ракеты и бомбы упадут на Украину. Связи не будет. Кибератаки приведут к блокировке ключевых украинских институций. После этого российские танки и солдаты начнут наступление на ключевые, заранее намеченные цели. Мы считаем, что среди этих целей столица Украины Киев" , — утверждает он.

Также, по информации США, Россия может нацелиться на «определенные группы украинцев».