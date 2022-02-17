Зеленский про иностранные войска в Украине: "Не хотим давать повод РФ"

Президент Владимир Зеленский высказался против участия в войне в Украине против России военнослужащих других стран, чтоб не дать РФ повод говорить о необходимости "защиты", сообщает Деловая столица.

По словам главы государства, финансирование армии является для него приоритетом.

"Финансирование армии – номер один. Обучение, реабилитация и т.д. Мощная независимая армия на территории Восточной Европы, на территории Украины, защищающая Украину и не только, потому что сдерживает любые дальнейшие посягательства. Только сегодня все это – на обеспечении бюджета Украины. За исключением некоторого вооружения, которое нам поставляют партнеры. Но я еще раз говорю: они помогают себе. Но мы им благодарны. Без их помощи ситуация была бы явно хуже" , – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не живет "в иллюзии, что за нее все будут умирать".