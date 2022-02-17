Великобритания опубликовала карту с маршрутами возможного вторжения РФ в Украину

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту с возможными путями нового вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

В Twitter ведомства сказано, что, по данным разведки, значительное военное присутствие России позволяет ей начать вторжение внезапно. Также в Минобороны подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин все еще может выбрать путь деэскалации.

В британском министерстве считают, что Россия может начать вторжение в Украину из оккупированного Крыма, из Беларуси, а также пойти в наступление из Брянской, Белгородской и Ростовской областей.

Разведка Великобритании не видит признаков отвода российских войск от границ Украины.

Ранее в США и Великобритании заявили, что Россия готовит предлог для нового вторжения в Украину.