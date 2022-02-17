Молдова заявила об угрозе расторжения контракта с «Газпромом»

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил об угрозе расторжения заключенного в прошлом году контракта с «Газпромом» из-за образовавшегося долга перед российской компанией, сообщает Лента.Ру.

Дальнейшая судьба контракта, по словам Спыну, зависит от результатов аудита, предложенного «Газпромом». Однако стороны расходятся в оценках того, что должен представлять собой сам аудит.

""Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт" , — отметил Спыну.

Также вице-премьер рассказал, что Кишинев изучает альтернативные источники закупки газа на случай прекращения поставок из России:

«В связи с этим мы рассматриваем возможности закупки электроэнергии в соседних странах, использование мазута и наращивание объемов выработки "зеленой энергии"».